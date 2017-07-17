В Одессе подросток погиб при взрыве гранаты

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Подросток погиб, еще двое пострадали при взрыве гранаты в Одессе, сообщила в понедельник пресс-служба управления полиции Одесской области.

"Поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов в Малиновском районе города Одессы… Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб 16-летний подросток, еще двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, правоохранители устанавливают, откуда у подростка граната. По предварительной версии полиции, гранату в квартиру принес один из приятелей погибшего.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 115 "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".