В Одессе подросток погиб при взрыве гранаты

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Подросток погиб, еще двое пострадали при взрыве гранаты в Одессе, сообщила в понедельник пресс-служба управления полиции Одесской области.
По данным полиции, правоохранители устанавливают, откуда у подростка граната. По предварительной версии полиции, гранату в квартиру принес один из приятелей погибшего.
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 115 "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".