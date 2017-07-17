В Баку заявили о необходимости обсудить конкретный план по Карабаху

БАКУ, 17 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Обсуждение конкретного плана по урегулированию в Карабахе и его имплементацию необходимо обеспечить на возможной встрече президентов Азербайджана и Армении, заявил в интервью РИА Новости глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

Одиннадцатого июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Сопредседатели МГ ОБСЕ в заявлении по итогам встречи попросили передать президентам Армении и Азербайджана предложение о проведении встречи глав двух государств в 2017 году.

"На встрече было озвучено предложение о проведении встречи на уровне глав государств. Министры иностранных дел, соответственно, должны согласовать это предложение с главами государств. Встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта", — заявил Мамедъяров.

Однако, как отметил министр, "эти встречи не должны проводиться ради встреч". "Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. Вот почему мы всегда особо выделяем необходимость субстантивного характера переговоров", — добавил он.