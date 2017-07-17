Саррадж рассказал, как должна поступать помощь Ливии в борьбе с терроризмом

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Помощь Ливии в ее борьбе с терроризмом должна поступать по каналам признанного ООН правительства национального согласия, заявил РИА Новости глава правящего в Триполи кабмина Фаез Саррадж.

"Конечно, двери открыты для России и других стран мира для помощи Ливии в борьбе с терроризмом. Но мы бы хотели, чтобы эта помощь поступала через правительство национального согласия, законного, признанного Советом Безопасности правительства", – заявил Саррадж, отвечая на вопрос о том, просил ли он помощи у РФ в борьбе с терроризмом.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва готова взаимодействовать со всеми заинтересованными ливийскими сторонами для продвижения процесса политического урегулирования в этой стране.

В январе 2017 года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", в ходе видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, также ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения, сообщало Минобороны РФ.

Читайте полный текст интервью с Фаезом Сарраджем >>