СМИ: в Турции человек погиб при аварии в парке аттракционов

АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Один взрослый погиб и трое детей получили ранения при аварии на аттракционе "американские горки" в парке города Киршехир в центральной Турции, передает в понедельник агентство DHA.

Сообщается, что вагонетка упала с высоты 5 метров на отца одного из катавшихся аттракционе детей, который скончался от полученных травм. Его сын и еще двое детей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причины аварии выясняются. Парк был закрыт, задержаны два его сотрудника — менеджер и оператор аттракциона.