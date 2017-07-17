Травля Аграмунта после его поездки в Сирию разрушает ПАСЕ, заявил Володин

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Нормы регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), позволяющие лишать права голоса национальные делегации, и ситуация с гонениями на главу ассамблеи Педро Аграмунта после его поездки в Сирию разрушают организацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. В ходе летней сессии ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.

"Мы видим то, что там происходит в отношении председателя ПАСЕ. Это, конечно, разрушает и ПАСЕ, и работу на конечный результат", — заявил Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном.

Он подчеркнул, что евродепутаты ополчились на Аграмунта, вместо того, чтобы выслушать его и поблагодарить за то, что он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, председателем парламента, и постарался разобраться в ситуации.

Володин также обратил внимание на то, что лишение слова и отсутствие диалога в рамках любой парламентской или межпарламентской структуры противоречит самим основам и смыслу парламентаризма.

"Когда одну из сторон берут и лишают права голоса, послушайте, это такой атавизм, который в принципе крест ставит на самом парламентаризме. И кто это делает – европейская парламентская организация, одна из старейших. Почему делают? Потому что боятся, наверное, того, что их коллеги могут взять и сказать и убедить других. А другого аргумента нет. Затыкание таким образом рта и лишение слова – это посягательства на основополагающие права не только граждан, но и права стран, которые делегировали своих депутатов как представителей народа", — сказал Володин.

"Когда такие вещи происходят в центре Европы, это кризис. Причем кризис в головах тех, кто считает, что так можно. Так нельзя", — отметил спикер Госдумы.

Взаимоотношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>