Евродепутат направила Могерини запрос о шенгенских визах для крымчан

ТАЛЛИН, 17 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос с вопросом о том, каким образом жители Крыма могут получить шенгенские визы.
"Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России. Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д.). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев – это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения", — говорится в запросе.
По мнению евродепутата, можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания, когда США и ряд стран Запада официально не признавали вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, но в советское время жители стран Балтии могли получать визы для поездок в западные визы. Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю.