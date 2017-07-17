КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Больше половины украинцев (55%) поддерживают признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" на законодательном уровне, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, обнародованные в понедельник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

Результаты исследования показали, что 55% украинцев поддерживают признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными", 22% респондентов выступили против, а четверть опрошенных еще не определились.

Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее сообщил, что Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, после чего в сентябре документ планируют внести на рассмотрение в Верховную раду.