При взрыве в мечети в Нигерии погибли восемь человек

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник в городе Майдугури. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

"Она убила восемь человек, еще 15 получили ранения", — сообщил агентству глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Ахмед Сатоми.

"Девушку преследовали из другой части города жители, которым ее передвижение показалось подозрительным. Когда она подошла к мечети, они потребовали, чтобы она остановилась для проведения обыска, но она неожиданно вбежала в мечеть и привела в действие взрывчатку", — добавил Сатоми. Он добавил, что еще три террористки-смертницы были замечены в городе почти в то же время. Две из них были ликвидированы, третья успела привести в действие взрывчатку. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.