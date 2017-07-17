Медведчук назвал обыски в офисе "Вестей" наступлением на свободу слова

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Обыски в редакции газеты "Вести" в Киеве являются продолжением политики украинских властей по наступлению на свободу слова в стране, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

"Очередной обыск в редакции "Вестей", суд над редактором "Страна.ua" Игорем Гужвой, давление на журналиста (Руслана – ред.) Коцабу, отсутствие результатов в расследовании резонансных убийств (Павла – ред.) Шеремета, (Олеся – ред.) Бузины, других работников СМИ ― планомерное наступление на свободу слова в Украине продолжается", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в понедельник на странице его пресс-службы в Facebook.

Медведчук добавил, что в стране "блокируется работа оппозиционных газет, сайтов, радиостанций, фабрикуются уголовные дела, поступают угрозы. "И все это с единственной целью — дискредитировать, запугать и в конечном итоге заставить замолчать тех, кто позволяет себе критиковать власть и не поддерживает официальную политику Киева", — заявил он.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.UA", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.