ОАЭ опровергли сообщения о причастности к кибератаке на Катар

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госминистр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш опроверг сообщения о якобы причастности страны к кибератаке на государственное информагентство Катара, передает агентство Рейтер.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на чиновников в разведке США сообщила, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, спровоцировавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Ранее глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани сообщил, что с проведением кибератаки связаны некоторые страны Ближнего Востока, не уточнив, о каких государствах идет речь.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.