В международных отношениях нет справедливости, заявили в Баку

БАКУ, 17 июл — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил в интервью РИА Новости, что сейчас говорить об успехе в международных отношениях очень трудно и сложно, потому что мир не сумел сохранить принципы справедливости после прекращения действия Варшавского договора.
"Причиной того, что мир сегодня стал таким, является отсутствие справедливости. После Варшавского договора мир не сумел сохранить принципы справедливости. Какой смысл говорить об универсальных ценностях, если в международных отношениях нет справедливости", — сказал Мамедов.
Он коснулся и карабахского конфликта, отметил, что "почему-то справедливая оценка армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сталкивается с препятствиями".
"Сегодня сложилась такая ситуация, когда одной войной ничего не решить, поскольку конфликт порождает новый конфликт, и супердержавы принимают в этом активное участие", — сказал он.
Помощник президента Азербайджана напомнил, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которую, по его словам, вошли именно те страны, "которые могут при необходимости сказать свое слово на международной арене".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>