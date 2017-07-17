В международных отношениях нет справедливости, заявили в Баку

БАКУ, 17 июл — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил в интервью РИА Новости, что сейчас говорить об успехе в международных отношениях очень трудно и сложно, потому что мир не сумел сохранить принципы справедливости после прекращения действия Варшавского договора.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. В 1985 году был продлен на 20 лет, но 1 июля 1991 участники ОВД (Организации Варшавского договора) подписали Протокол о полном прекращении действия договора.

"Причиной того, что мир сегодня стал таким, является отсутствие справедливости. После Варшавского договора мир не сумел сохранить принципы справедливости. Какой смысл говорить об универсальных ценностях, если в международных отношениях нет справедливости", — сказал Мамедов.

Он коснулся и карабахского конфликта, отметил, что "почему-то справедливая оценка армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сталкивается с препятствиями".

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда одной войной ничего не решить, поскольку конфликт порождает новый конфликт, и супердержавы принимают в этом активное участие", — сказал он.

Помощник президента Азербайджана напомнил, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которую, по его словам, вошли именно те страны, "которые могут при необходимости сказать свое слово на международной арене".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>