Пекин надеется на перезапуск переговоров с Пхеньяном

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что предложенные Сеулом переговоры между военными представителями Южной Кореи и КНДР помогут снизить напряжение на полуострове и поспособствуют перезапуску мирного диалога, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Южная Корея в понедельник предложила КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста. Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа.

"Мы надеемся, что обе стороны будут двигаться в нужном направлении и создадут подходящие условия для перезапуска диалога и переговоров. Китай рассчитывает, что международное сообщество сможет оказать должную поддержку попыткам, предпринимаемым обеими сторонами, Китай также предоставит необходимую поддержку", — заявил дипломат.

По его словам, "правительство Китая всегда выступало за улучшение двусторонних отношений между двумя странами (Южной Кореей и КНДР – ред.), это отражает фундаментальные интересы двух сторон, а также благотворно для снижения напряжения на Корейском полуострове и регионального развития".

Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.