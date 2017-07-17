Пекин надеется на перезапуск переговоров с Пхеньяном

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что предложенные Сеулом переговоры между военными представителями Южной Кореи и КНДР помогут снизить напряжение на полуострове и поспособствуют перезапуску мирного диалога, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы надеемся, что обе стороны будут двигаться в нужном направлении и создадут подходящие условия для перезапуска диалога и переговоров. Китай рассчитывает, что международное сообщество сможет оказать должную поддержку попыткам, предпринимаемым обеими сторонами, Китай также предоставит необходимую поддержку", — заявил дипломат.
Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.