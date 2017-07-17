ДУШАНБЕ, 17 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Три человека утонули в водоеме, образовавшемся из-за схода селевого потока и перекрытия русла реки Пяндж в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской области Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны Умеда Юсупова.

"По предварительным данным, в результате неисправности лодки и недостаточного профессионализма лодочника во время прохождения через реку Пяндж в местечке Ширговад Дарвазского района опрокинулась моторная лодка, принадлежащая международной организации "Фокус", в которой находились 7 человек, из которых трое утонули", — сказала она.

По ее словам, среди утонувших – сотрудник Минобороны, сотрудник органов внутренних дел района и 10-летний житель кишлака Даштак Дарвазского района. "В районе происшествия и вдоль русла реки Пяндж спасателями КЧС, правоохранительными органами, пограничной службой, местным населением, а также со стороны Афганистана ведутся поисковые мероприятия", — добавила Юсупова.

В настоящее время компетентными органами начато расследование по выяснению причин трагедии.

Разгул стихии в Дарвазе начался в конце прошлой недели. 8 июля в результате схода селевого потока cо стороны района Шикай афганского Бадахшана в таджикском кишлаке Хостав было разрушено 20 домов. Стихия застала жителей кишлака врасплох — многие из пострадавших не успели спасти свое имущество и документы. Позже сход селевого потока в афганском селе Дуихаи, расположенном напротив кишлака Ширговад Дарвазского района, спровоцировал обвал горных пород, которые перекрыли русло реки Пяндж между селами Ширговад и Ёгед и там образовался огромный водоем.