В Баку заявили о 133 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки
09:1217.07.2017
(обновлено: 09:13 17.07.2017)
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БАКУ, 17 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о 133 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 133 раза", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>