Мексиканская орхидея: как выращивают ваниль на ее исторической родине

ТУСПАН, 17 июл — РИА Новости, Елена Карьгина. Тропический лес в районе города Туспан в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива. На термометре — 30 градусов жары и почти 90-процентная влажность. Практически идеальные условия для выращивания одной из самых дорогих пряностей в мире — ванили.
Впрочем, можно обойтись и без деревьев-спутников. На плантации выращивают пробные "грядки" ванили с использованием метода гидропоники. Ваниль расположена на прутьях не вертикально, как в природе, а горизонтально — так удобнее собирать урожай. Новый метод должен позволить не только упростить процесс выращивания ванили, но и увеличить производительность плантации.
Лакомство ацтеков
А ведь Мексика является родиной ванили и используется здесь с древних времен. Еще до прихода испанцев тотонаки, ацтеки и майя добавляли ваниль в напиток из шоколада (который был доступен лишь знати), использовали ее в качестве средства оплаты, в том числе налогов. Называли ее xahanat — "черный цветок".
Говорят, что сам последний император ацтеков Монтесума угощал Кортеса горячим шоколадом с ванилью, поданным в золотых кубках. Неизвестно, что впечатлило испанцев больше, но именно люди Кортеса познакомили Европу с этой пряностью, которая стоила тогда баснословных денег. Из Испании ваниль попала во Францию, Англию, а затем и во всю Европу, в том числе и в Россию.
За прошедшее с тех пор время Мексика потеряла лидирующие позиции по объемам выращивания ванили — теперь основным ее поставщиком в мире является Мадагаскар, а крупнейшим потребителем — США.
"Ванильная свадьба"
Тем не менее, мексиканская ваниль до сих пор считается самой лучшей, во многом благодаря своему сладковатому пряному аромату с нотами табака и кожи. В год в стране производят 450-500 тонн ванили, 80% из которых идет на экспорт. Основными регионами Мексики, где выращивают это растение, являются штаты Веракрус и Пуэбла.
"Рабочие, которые опыляют ваниль, должны как следует подготовиться к этому: не вступать в сексуальные отношения накануне начала работы, надеть белую, праздничную одежду, настроиться на торжественный лад. Опыление ванили — это особое событие", — рассказывает Кабрера.
Иногда этот процесс называют "ванильной свадьбой". Ваниль — это растение-гермафродит, и, чтобы опылить ее, рабочие должны специальной палочкой удалить мембрану между "женской" и "мужской" частью цветка.
Распускаются цветы рано утром, а вечером уже вянут, и, чтобы избежать перегрева и обезвоживания, нужно успеть опылить растение в промежуток с 6 до 11 часов утра. В день опытный работник успевает обработать 1000-1500 цветков. Как правило, занимаются опылением женщины.
А затем начинается настоящее волшебство. Зеленый стручок ванили не имеет своего особого запаха и не придает вкус продуктам. Поэтому, по словам директора плантации, теперь-то и начинается основная часть работы — правильно высушить ваниль. Как уточнил Кабрера, сначала ее сушат при температуре 60 градусов в течение двух-трех дней, затем постепенно удаляют оставшуюся в растении жидкость в течение трех месяцев при температуре 40 градусов. Следующие несколько месяцев ваниль хранят в темном помещении, постоянно проверяя уровень влажности, который должен быть ниже 27%. Ванили, как и хорошему вину, нужно настояться, прежде чем она начнет щедро делиться своим ароматом и вкусом.
Натуральное vs синтетика
Несколько лет назад компания участвовала в профильной выставке в России, надеясь попасть и на российский рынок.
"Мы хотели бы продавать нашу ваниль и у вас в России, но пока у нас не получилось. Это слишком сложно. Поэтому мы пока смотрим на более близкие рынки", — пояснил Кабрера.
Спрос на ваниль в мире постоянно увеличивается, а вместе с ним ставят все новые рекорды и цены на эту специю — благодаря тропическому циклону, обрушившемуся на Мадагаскар и росту спроса со стороны мировых гигантов пищевой промышленности, в том числе Nestle и Hershey. Между тем, по данным мексиканских специалистов, около 99% ванильных ароматизаторов, используемых в мире — синтетические. А значит, они заметно отличаются от натуральных — ученым ни из одной страны пока так и не удалось добиться полной идентичности аромата.
Однако в последние годы в Мексике, как и в остальном мире, все больше людей предпочитают покупать натуральные продукты, органик-магазины никогда не пустуют, несмотря на цены. А это значит, что у мексиканской ванили есть все шансы занять подобающее ей место в мировой кулинарии, парфюмерии и косметологии.