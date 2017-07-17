Мексиканская орхидея: как выращивают ваниль на ее исторической родине

ТУСПАН, 17 июл — РИА Новости, Елена Карьгина. Тропический лес в районе города Туспан в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива. На термометре — 30 градусов жары и почти 90-процентная влажность. Практически идеальные условия для выращивания одной из самых дорогих пряностей в мире — ванили.

"Для того, чтобы вырастить ваниль, нужно три вещи: тепло, влага и любовь", — смеется директор компании The Mexican vanilla plantation Давид Кабрера. В естественных условиях еще нужно дерево: на самом деле ваниль — это лиана из семейства орхидных, и так называемые деревья-опекуны обеспечивают ей необходимую тень и парниковый эффект. "В Веракрусе мы чаще всего используем для этих целей цитрусовые или деревья под названием pichoco или acahual, а вот личи или манго, например, не подходят", — поясняет Кабрера.

Впрочем, можно обойтись и без деревьев-спутников. На плантации выращивают пробные "грядки" ванили с использованием метода гидропоники. Ваниль расположена на прутьях не вертикально, как в природе, а горизонтально — так удобнее собирать урожай. Новый метод должен позволить не только упростить процесс выращивания ванили, но и увеличить производительность плантации.

Лакомство ацтеков

"На мировом рынке килограмм ванили стоит сейчас около 600 долларов, и покупатели готовы платить. Проблема мексиканских ванильных компаний в том, что ее производят здесь слишком мало", — сетует Кабрера.

А ведь Мексика является родиной ванили и используется здесь с древних времен. Еще до прихода испанцев тотонаки, ацтеки и майя добавляли ваниль в напиток из шоколада (который был доступен лишь знати), использовали ее в качестве средства оплаты, в том числе налогов. Называли ее xahanat — "черный цветок".

Говорят, что сам последний император ацтеков Монтесума угощал Кортеса горячим шоколадом с ванилью, поданным в золотых кубках. Неизвестно, что впечатлило испанцев больше, но именно люди Кортеса познакомили Европу с этой пряностью, которая стоила тогда баснословных денег. Из Испании ваниль попала во Францию, Англию, а затем и во всю Европу, в том числе и в Россию.

В течение почти трехсот лет единственной страной-экспортером ванили была Мексика. Все попытки вырастить ее в других местах заканчивались неудачей, так как только в Мексике водились эндемичные пчелы и колибри, опыляющие это растение. Считается, что лишь в середине девятнадцатого века способ опыления ванили вручную почти случайно открыл двенадцатилетний мальчик-раб, живущий на острове Реюньон.

За прошедшее с тех пор время Мексика потеряла лидирующие позиции по объемам выращивания ванили — теперь основным ее поставщиком в мире является Мадагаскар, а крупнейшим потребителем — США.

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский Процесс выращивания ванили при помощи гидропоники под мексиканским Туспаном © РИА Новости / Дмитрий Знаменский Процесс выращивания ванили при помощи гидропоники под мексиканским Туспаном

"Ванильная свадьба"

Тем не менее, мексиканская ваниль до сих пор считается самой лучшей, во многом благодаря своему сладковатому пряному аромату с нотами табака и кожи. В год в стране производят 450-500 тонн ванили, 80% из которых идет на экспорт. Основными регионами Мексики, где выращивают это растение, являются штаты Веракрус и Пуэбла.

Сажают ваниль обычно весной. Растет она очень быстро и может прибавлять до 1 метра в месяц, а на третий год жизни, в марте-мае, лиана начинает цвести. Цветут эти крупные желтоватые цветки со сладким запахом всего один день, поэтому очень важно вовремя опылить их. Несмотря на наличие пчел и колибри, на мексиканских плантациях ванили в наши дни тоже используют опыление вручную, и это довольно сложный процесс.

"Рабочие, которые опыляют ваниль, должны как следует подготовиться к этому: не вступать в сексуальные отношения накануне начала работы, надеть белую, праздничную одежду, настроиться на торжественный лад. Опыление ванили — это особое событие", — рассказывает Кабрера.

Иногда этот процесс называют "ванильной свадьбой". Ваниль — это растение-гермафродит, и, чтобы опылить ее, рабочие должны специальной палочкой удалить мембрану между "женской" и "мужской" частью цветка.

Распускаются цветы рано утром, а вечером уже вянут, и, чтобы избежать перегрева и обезвоживания, нужно успеть опылить растение в промежуток с 6 до 11 часов утра. В день опытный работник успевает обработать 1000-1500 цветков. Как правило, занимаются опылением женщины.

За следующие семь-девять месяцев вырастает стручок ванили с мелкими черными семенами — главным сокровищем этого растения. Длина его составляет 15-30 сантиметров в длину, а вес — около 20 граммов. Когда стручок стал достаточно твердым, но еще остался зеленым, его собирают — тоже вручную.

А затем начинается настоящее волшебство. Зеленый стручок ванили не имеет своего особого запаха и не придает вкус продуктам. Поэтому, по словам директора плантации, теперь-то и начинается основная часть работы — правильно высушить ваниль. Как уточнил Кабрера, сначала ее сушат при температуре 60 градусов в течение двух-трех дней, затем постепенно удаляют оставшуюся в растении жидкость в течение трех месяцев при температуре 40 градусов. Следующие несколько месяцев ваниль хранят в темном помещении, постоянно проверяя уровень влажности, который должен быть ниже 27%. Ванили, как и хорошему вину, нужно настояться, прежде чем она начнет щедро делиться своим ароматом и вкусом.

Натуральное vs синтетика

"Нашу ваниль покупают шеф-повара самых известных в Мексике ресторанов, производители дорогого шоколада, отели, а еще мы продаем ее магазинам в виде высушенных стручков и эссенции", — отмечает Кабрера. Компания работает не только в Мексике, но и поставляет продукцию в США, страны Европы, и даже Азии. Например, один японский парфюмер закупает здесь всего один килограмм ванили — зато каждый год. Да, это немного, но ему хватает для производства своих духов, говорит собеседник агентства.

Несколько лет назад компания участвовала в профильной выставке в России, надеясь попасть и на российский рынок.

"Мы хотели бы продавать нашу ваниль и у вас в России, но пока у нас не получилось. Это слишком сложно. Поэтому мы пока смотрим на более близкие рынки", — пояснил Кабрера.

Спрос на ваниль в мире постоянно увеличивается, а вместе с ним ставят все новые рекорды и цены на эту специю — благодаря тропическому циклону, обрушившемуся на Мадагаскар и росту спроса со стороны мировых гигантов пищевой промышленности, в том числе Nestle и Hershey. Между тем, по данным мексиканских специалистов, около 99% ванильных ароматизаторов, используемых в мире — синтетические. А значит, они заметно отличаются от натуральных — ученым ни из одной страны пока так и не удалось добиться полной идентичности аромата.

Между тем, мексиканские специалисты бьют тревогу: слишком много факторов негативно сказываются на разведении "мексиканской орхидеи". Это и изменение климата (повышение температур не дает плодам развиваться), сильные ливни, уничтожающие урожай, недостаточная поддержка государства, нежелание молодежи, предпочитающей уезжать в крупные города, заниматься таким традиционным видом деятельности. Там, где тотонаки испокон веков выращивали ваниль, теперь предпочитают другое "золото": все внимание уделяется добыче нефти, а земледелие отошло на второй план. Появился гораздо более дешевый синтетический ванилин — удивительно, но в мексиканских супермаркетах он встречается чуть ли не чаще, чем натуральный, и стоит в разы дешевле, хоть и имеет весьма отдаленное сходство с экстрактом настоящей ванили.

Однако в последние годы в Мексике, как и в остальном мире, все больше людей предпочитают покупать натуральные продукты, органик-магазины никогда не пустуют, несмотря на цены. А это значит, что у мексиканской ванили есть все шансы занять подобающее ей место в мировой кулинарии, парфюмерии и косметологии.