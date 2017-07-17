Южная Корея предложила КНДР провести переговоры по линии военных ведомств

ТОКИО, 17 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея в понедельник предложила КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста, сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап.

Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа.

Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.