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В мире

СМИ: защита обвиняемого в киберпреступлениях россиянина обратилась к Трампу

01:5017.07.2017
(обновлено: 01:53 17.07.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Макеев, адвокат обвиняемого в киберпреступлениях гражданина РФ Евгения Никулина, направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на попытки американских спецслужб склонить россиянина к лжесвидетельству, сообщает газета "Известия".

Тюрьма в США
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В конце мая этого года суд в Чехии постановил, что Никулин может быть как экстрадирован в РФ, так и передан США. Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи США. Теперь этим делом займется Верховный суд Чехии.

Как пишет Макеев, один из агентов ФБР предложил Никулину согласиться на экстрадицию в США, затем через СМИ — скомпрометировать американскую предвыборную кампанию, заявив о своей причастности к взлому серверов Демократической партии. "За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США", — приводит издание текст письма адвоката Трампу.

Как рассказал газете Макеев, его клиента пытаются психологически сломать, чтобы тот пошел на сделку с американскими спецслужбами. В частности, Никулина ограничивают в прогулках и не предоставляют возможности совершать звонки родным в соответствии с правилами, установленными в следственном изоляторе.

Вид на одну из башен Кремля в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В свою очередь, чешский адвокат Никулина Мартин Садилек заявил газете, что защита пытается не допустить выдачи российского гражданина США. "Американцы до сих пор не предоставили никаких весомых доказательств по делу. Кроме того, чешский суд должен принять во внимание, что в США россиянину грозит 54 года заключения. А в Чехии за то же самое преступление дают максимум восемь лет", — цитирует издание Садилека.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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