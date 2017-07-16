Bloomberg: России все равно, кто президент США

В ходе двух недавних интервью президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин предпочел бы, чтобы главой государства стала кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Bloomberg приводит высказывания Трампа, которые, по его мнению, доказывают, что его соперница была бы более выгодным президентом для Москвы, и объясняет, почему он не прав.