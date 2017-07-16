Адвокат Трампа раскритиковал работу Секретной службы США

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Адвокат президента США Джей Секьюлоу в воскресенье подверг сомнению качество работы Секретной службы, которая допустила лишних людей на встречу сына главы государства Дональда Трампа-младшего и адвоката из РФ Натальи Весельницкой.

"Я интересуюсь, почему Секретная служба допустила этих людей. В тот момент (будущий) президент находился под ее охраной, и эта ситуация вызывает у меня вопросы", — сказал адвокат в эфире телекомпании АВС.

В обязанности Секретной службы США входит охрана высших должностных лиц и обеспечение национальной безопасности.

Скандал в США разразился из-за встречи сына президента — Дональда Трампа-младшего с Весельницкой. Изначально считалось, что встреча была крайне немногочисленной, однако сейчас СМИ пишут о восьми участниках той беседы.

Газета New York Times ранее сообщила, что Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

Сам президент Трамп в минувший четверг в Париже заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.