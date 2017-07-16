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В мире

Увольнение Коми задержало расследование о вмешательстве РФ, заявил сенатор

18:3116.07.2017
(обновлено: 18:33 16.07.2017)
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© AFP 2017 / Jim WatsonДжеймс Коми. Архивное фотоДжеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР привело к задержке расследования по так называемому "делу РФ", заявил в воскресенье старший демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер.

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Президент США Дональд Трамп уволил Коми с должности 9 мая.

В ходе эфира на CNN ведущий спросил Уорнера о сроках проведения расследования по вопросам, касающимся так называемого "вмешательства РФ в американские выборы", в частности о времени допросов в сенате зятя и сына президента США Джареда Кушнера и Дональда Трампа-младшего.

"Я очень надеюсь, что это (допросы) произойдет как можно скорее. Мы задержались (с расследованием) из-за увольнения Коми, которое стало неожиданным для всех", — сказал Уорнер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Отвечая на вопрос о том, должны ли Кушнер и Трамп-младший выступать на открытом для публики заседании сената, законодатель напомнил, что "оба обещали сотрудничать с сенатским комитетом по разведке". "Будет интересно посмотреть, решатся ли они выступить на открытых или на закрытых слушаниях", — добавил он.

В ходе беседы сенатор-демократ утверждал, что "все высокопоставленные представители администрации Трампа забывают о своих встречах с русскими до тех пор, пока не всплывают доказательства". По его словам, "Кушнер не раз и не два, а целых три раза забывал о встречах с русскими". Уорнер отметил, что Трамп-младший также неоднократно давал неверную информацию по поводу своей встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом. 28 февраля 2017
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
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Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Сам президент Трамп заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.

В то же время сенатор не стал однозначно отвечать на вопросы о том, имеются ли в данных случаях свидетельства нарушения близкими к Трампу людьми американских законов, а также нужно ли отзывать у Кушнера доступ к секретной информации.

"Я бы не стал говорить об этом до тех пор, пока не пообщаюсь с этими людьми. Но опять-таки, существует тенденция: (бывший советник президента по национальной безопасности) Майкл Флинн не сообщил о своих контактах с русскими (послом РФ в США Сергеем Кисляком) и вынужден был подать в отставку. Генеральный прокурор США (Джефф Сешнс) не сообщил о встречах с русскими и должен был отстраниться от участия в расследовании по РФ", — сказал Уорнер.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: под Трампа будут "копать" со всех сторон

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, сообщала ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, который встречался с дипломатом в Вашингтоне.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

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