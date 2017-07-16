Сенат США запросит данные о работе технологов предвыборного штаба Трампа

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сенатский комитет по разведке запросит дополнительные сведения о деятельности сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и IT-компаний в свете возможных нарушений в ходе избирательной кампании на выборах главы государства в прошлом году, заявил в воскресенье старший демократ в комитете Марк Уорнер.

"Нам предстоит провести дополнительное расследование. И я бы хотел получить сведения о деятельности представителей штаба Трампа, занимавшихся информационными технологиями", — сказал он телекомпании CNN, имея в виду расследование о так называемом влиянии РФ на выборы в США.

Он также отметил стремление получить аналогичную информацию от IT-компаний. "Facebook исключил всякую ответственность за нарушения во время предвыборной кампании в США. Но на выборах во Франции этой весной пришлось закрыть 30 тысяч липовых сайтов. Мы также знаем, что много аккаунтов в Twitter являются липовыми. Это свидетельствует о том, что возможности манипулирования поисковыми системами и социальными платформами реально существуют", — сказал Уорнер.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.