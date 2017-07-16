"Думал, развалится". Пассажир рейса Ryanair заснял жесткую посадку самолета

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пассажиру рейса Фуэртевентура – Лидс авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing 737-800.

Судя по записи, когда судно касается земли, происходит настолько сильный толчок, что мужчина с трудом удерживает камеру в руках. Слышны крики.

Автор видео рассказал, что он летает часто и много, но впервые у него было ощущение, что разобьется.

В аэропорту Лидс-Брадфорд сообщили Daily Mail, что, хоть лайнер и садился в условиях сильного бокового ветра, приземление прошло в штатном режиме.