В ДРК освободили похищенную повстанцами американскую журналистку

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американская журналистка, похищенная повстанцами в Демократической Республике Конго (ДРК), освобождена, угрозы ее жизни и здоровью нет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Пять из 11 похищенных вместе с ней сотрудников Института охраны природы были убиты, их тела обнаружили военные в ходе поисковой операции на территории заповедника Окапи. Остальным удалось спастись.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в провинции Итури в 40 километрах от города Мамбаса. По данным Центра изучения мира и защиты прав человека, атаку осуществила группировка "Май-Май Симба". Двое британских граждан и еще пять охранников из Института охраны природы Конго успели скрыться.