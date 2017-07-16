Макрон: Франция и Россия работают по вопросу борьбы с хакерством

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Journal du Dimanche, что Россия и Франция работают по вопросу борьбы с хакерством.

"С (президентом РФ) Владимиром Путиным вмешательство России в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого телефонного разговора. Я ему сказал, какими фактологическими данными о компьютерном хакерстве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти чувствительные вопросы не должны создавать помехи для наших двухсторонних отношений. Важно создать протокол для того, чтобы избежать повторения компьютерного хакерства. Мы над этим работаем", — сказал Макрон.

Он также подчеркнул важность обмена данными между "официальными органами" России и Франции.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.