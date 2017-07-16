В центре Антверпена задержали мужчину с топором

БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Военный патруль задержал на центральной торговой улице бельгийского Антверпена мужчину с топором в руках, сообщило в воскресенье агентство Belga.

Инцидент произошел в субботу вечером.

О том, что по улице передвигается подозрительный человек с топором, военных предупредили бдительные прохожие. Задержав мужчину, который никакого сопротивления не оказывал, военнослужащие передали его полиции.

При допросе выяснилось, что мужчина шел из магазина с купленным для фотосессии топором. Утверждения, что он собирался позировать в роли дровосека, полиции показались вполне убедительными – мужчину отпустили.

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон со своей стороны уже выразил благодарность военным за бдительность.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

Места большого скопления людей на территории королевства патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии задействованы 1250 военнослужащих.