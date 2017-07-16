Площадь лесных пожаров в Калифорнии увеличилась в четыре раза

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния за сутки увеличилась почти в четыре раза, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, площадь возгорания в национальном лесу "Лос-Пардес" в субботу составила более 17 тысяч акров (около 7 тысяч гектаров). В пятницу площадь горения составляла 4 тысячи акров (1,6 тысячи гектаров).

Тушение природных лесных пожаров затрудняется жаркой засушливой погодой, пожарные работают в сложных условиях горного ландшафта. Как сообщается, жара и засуха продлятся до понедельника.

Ранее сообщалось, что в результате крупных природных пожаров в Калифорнии свои дома были вынуждены покинуть около 8 тысяч человек.