МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Тридцать депутатов от Консервативной партии Великобритании будут готовы поддержать министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, если тот выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии, сообщает газета Telegraph.

Сторонники Дэвиса рассказали изданию, что министр получает большое количество писем с выражением поддержки после прошедших в июне парламентских выборов, обернувшихся провалом для британского премьера и действующего лидера партии Терезы Мэй. Двое бывших министров-членов кабинета заявили изданию, что лично выражали лояльность Дэвису в последние две недели в надежде, что он займет место Мэй.

"Много людей говорят ему, что "ты — тот, кто сможет сдержать Brexit и (лидера британской оппозиции, главу лейбористов Джереми) Корбина", — цитирует издание слова источника в консервативной партии. "Он, как Корбин, обладает подлинным реализмом. Дэвид — исключительный пример общественной подвижности в партии тори", — заключил собеседник газеты.

После досрочных выборов 8 июня Консервативная партия Великобритании, которой руководит Мэй, потеряла абсолютное большинство в парламенте, так что ей пришлось добиваться заключения соглашения с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, получившей 10 мандатов. Мэй рассчитывала по итогам выборов укрепить позиции консерваторов, но получилось наоборот – она потеряла голоса.