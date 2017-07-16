Лесные пожары привели к остановке движения поездов между Парижем и Марселем

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем было нарушено вечером в субботу из-за пожаров, которые охватили более 500 гектаров леса на юге Франции, сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается также, что поезда, направляющиеся в Марсель из других французских городов, следуют с задержками.

По данным радиостанции, на борьбу с огнем в департаменте Буш-дю-Рон направлены более 800 местных пожарных, а также вызвано подкрепление из соседних департаментов. Огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра.

Власти департамента советуют местным жителям не покидать дома. В результате лесных пожаров пока никто не пострадал.