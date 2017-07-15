Трамп назначил специального юрисконсульта Белого дома

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу назначил специальным юрисконсультом Белого дома известного вашингтонского юриста Тая Кобба, сообщил Белый дом.

"Тай Кобб будет работать специальным юрисконсультом", — говорится в сообщении.

В документе не указывается, чем именно будет заниматься Кобб. Однако газета New York Times днем ранее сообщила, что он "присоединяется к юридической команде Трампа для координации ответа на расследование по поводу возможной взаимосвязи его предвыборного штаба с Россией".

В материале указывается, что Кобб будет помогать адвокату Марко Касовицу, который отвечает за вопросы по делу о "российском вмешательстве" в выборы и связях Москвы с Трампом.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.