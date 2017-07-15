США осудили теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали двое полицейских

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Соединенные Штаты осуждают теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали двое израильских полицейских, заявил в субботу официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

В пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.

"Накануне священный город Иерусалим — что означает "город мира" — стал местом теракта. Сердца американцев разбиты известием о том, что террористы убили двух израильских полицейских", — заявил Спайсер.

Он подчеркнул, что к терроризму не может быть никакой терпимости. По его словам, "США самым серьезным образом осуждают теракт".

Как отметил Спайсер, "из-за теракта правительство Израиля временно закрыло доступ на Храмовую гору для проведения расследования". По его словам, "израильские власти заверили мир, что у них нет намерений изменить статус этого священного места, и США приветствуют данное решение".

Представитель Белого дома призвал всех верующих к пониманию сложившейся ситуации.