Прокуратура Египта пока не нашла связи инцидента в Хургаде с терроризмом

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Прокуратура госбезопасности Египта опровергла информацию о якобы имеющихся фактах связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью, говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует египетская газета "Аль-Васат".

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах Египта, что исполнитель нападения якобы получил задание от запрещенной в России и ряде стран организации "Исламское государство"*.

По данным египетской прокуратуры госбезопасности, данное преступление пока не квалифицировано, мотивы преступника также на настоящий момент не установлены.

"Причастный к этому инциденту человек в настоящее время проходит проверку, устанавливаются его пристрастия, до сих пор данному действию преступника не дано определения: единоличный поступок, криминал, террористический акт или что-то другое", — говорится в документе.

В этой связи генпрокуратура призвала СМИ не выдвигать версии и не строить предположения, "не предвосхищать результаты расследования, которых еще нет".

28-летний мужчина с ножом в пятницу по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две другие женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Всех пострадавших в субботу перевезли в госпиталь имени Насера в Каире, где они пройдут обследование и необходимое лечение.

* Террористическая организация, запрещенная в России.