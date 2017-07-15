Британец получил поздравление из Белого дома от президента с подписью Обамы

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британцу, получившему гражданство США, пришло приветственное письмо из Белого дома за подписью экс-президента США Барака Обамы, пишет газета Independent.

My British-born husband takes his oath of citizenship today. In the packet for new Americans, the welcome letter from POTUS is from Obama. 😂 pic.twitter.com/O56cMj0hhx — Aisha Sultan (@AishaS) 14 июля 2017 г.

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Как сообщила жена нового гражданина Америки Айша Султан, среди документов, которые получил ее муж, также было поздравительное послание от президента.

"Мой муж родом из Великобритании приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента США подписано Обамой", — сообщила Султан на своей странице в Twitter.

Президентский срок Барака Обамы закончился 20 января, в тот же день, когда прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.