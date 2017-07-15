"Оппозиционный блок" готов собрать залог в $1,9 млн за депутата Добкина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" готовы собрать 1,9 миллиона долларов для внесения залога за депутата Михаила Добкина, заявил депутат от оппозиции Вадим Новинский.

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов). Добкин считает, что размер залога необоснованно большой, и заявил, что не будет вносить за себя деньги.

"И я, и все остальные члены нашей команды будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", — приводятся слова Новинского на сайте "Оппозиционного блока".

Политик заявил, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что Добкина было достаточно передать на поруки.

Верховная рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.