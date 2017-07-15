Три человека погибло в ДТП под Ташкентом

ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП, произошедшем на трассе в Ташкентской области, сообщает в субботу интернет-издание uznews.uz.

"На 76 километре автотрассы Карасу — Бука — Бекабад произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Damas и грузового автомобиля Howo", — сообщает издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Ташкентской области.

В результате столкновения водитель Daewoo, его жена и их двухлетняя дочь скончались на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений, не совместимых с жизнью.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266, ч.3 УК РУз. На данный момент следственные работы продолжаются", — говорится в сообщении. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.