Пассажирский самолет из Хургады в ФРГ сопровождали немецкие истребители

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Два немецких истребителя сопровождали пассажирский самолет из египетской Хургады на пути в Германию в пятницу, пишет еженедельник Spiegel.

Египетский самолет направлялся в город Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщил представитель информационного центра службы обеспечения безопасности полетов Германии, связь с воздушным судном на некоторое время была потеряна, сотрудники организации приняли решение передать информацию в ситуационный центр ВВС.

Представитель бундесвера подтвердил, что истребители были направлены к авиалайнеру. Однако, как пишет издание, связь с самолетом была восстановлена еще до того, как военные летчики настигли его.

В пятницу 28-летний мужчина с ножом пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре — гражданки Армении, Чехии и России — получили ранения. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Гражданка России в субботу днем выписана из госпиталя.

Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока не известны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.