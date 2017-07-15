Бородавкин назвал способ урегулировать конфликты на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия пока не чувствует влияние катарско-саудовского конфликта на межсирийские переговоры, но считает, что мир в арабских странах будет способствовать урегулированию кризисов на Ближнем Востоке, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
По его словам, Москва озабочена развивающимся кризисом в отношениях арабских стран Персидского залива и призывает избежать дальнейшей эскалации.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.