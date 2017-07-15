Бородавкин назвал способ урегулировать конфликты на Ближнем Востоке

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия пока не чувствует влияние катарско-саудовского конфликта на межсирийские переговоры, но считает, что мир в арабских странах будет способствовать урегулированию кризисов на Ближнем Востоке, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Хотя мы пока не чувствуем влияние этого кризиса на межсирийские переговоры, но большее единство в арабском мире важно, чтобы выйти на договоренности по конфликтным ситуациям, которые развиваются на Ближнем Востоке, будь то Сирия, Ливия, Йемен или любая другая ситуация, которая грозит перерасти в конфликт", — сказал он.

По его словам, Москва озабочена развивающимся кризисом в отношениях арабских стран Персидского залива и призывает избежать дальнейшей эскалации.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.