Климкин назвал возможную дату разговора лидеров нормандской четверки

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки может состояться через неделю – в период с 24 по 30 июля.
По его словам, это будет серьезный разговор, во время которого будут подниматься вопросы безопасности и освобождения заложников. "Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", — сказал Климкин.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в июле может состояться телефонный разговор лидеров нормандской четверки, а после этого не исключена встреча.