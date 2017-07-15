Климкин назвал возможную дату разговора лидеров нормандской четверки

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (282)

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки может состояться через неделю – в период с 24 по 30 июля.

"Это, скорее всего, будет через следующую неделю, поскольку на следующей неделе, это просто сложно организовать с логистической точки зрения", — цитирует Климкина украинское агентство УНИАН

По его словам, это будет серьезный разговор, во время которого будут подниматься вопросы безопасности и освобождения заложников. "Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", — сказал Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в июле может состояться телефонный разговор лидеров нормандской четверки, а после этого не исключена встреча.