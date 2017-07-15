В Токио рассказали о наиболее частых причинах вылета японских истребителей

ТОКИО, 15 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Истребители японских воздушных сил самообороны с апреля по июнь чаще всего поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС РФ, заявил объединенный штаб сил самообороны страны.

По данным ведомства, всего за второй квартал этого года истребители сил самообороны Японии поднимали по тревоге из-за приближения иностранного самолета 229 раз. Из них 125 (55% от общего числа) приходится на военные самолеты России, а 101 (44%) на китайские самолеты. За последние пять лет чаще всего соотношение было обратным: например, в прошлом году за тот же период из-за китайских самолетов японские истребители поднимались по тревоге 199 раз, а из-за российских — 78.

Японские военные отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая – на 98 случаев и рост активности России – на 47 случаев. При этом отмечается, что если китайские самолеты, как правило, были представлены истребителями, то российские – чаще всего самолетами-шпионами.

Маршруты облетов, по данным японских военных, также заметно отличаются. Как заявляет военное ведомство, полеты китайских самолетов преимущественно концентрируются над Восточно-Китайским морем, российские самолеты совершают почти полный облет территории Японии вдоль ее северо-западного, северного и северо-восточного побережья, не захватывая только самый юг.

В обнародованных данных, снабженных фотографиями, утверждается, что в облетах участвовали Ту-95, Ту-142, Ил-38, Ил-20, Су-24.