СМИ: министр по Brexit носит документы в спецчемодане для защиты от шпионов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис носит связанные с выходом из ЕС документы и электронные приборы в специальном чемодане, защищенном от воздействия внешних электромагнитных полей, чтобы защитить их от иностранных шпионов, утверждает газета Telegraph.

По данным издания, чемодан защищен так называемой клеткой Фарадея, которая позволяет экранировать аппаратуру от внешних электромагнитных полей. Она также блокирует все беспроводные, GPS и WiFi- сигналы, что позволяет защитить хранящуюся на устройствах информацию от кражи.

Как сообщается, в целях предосторожности министр также сменил свои наручные часы от компании Apple на устройство марки Garmin, опасаясь, что его могут прослушивать через встроенный микрофон.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.