В Техасе произошла утечка на нефтепроводе

МЕХИКО, 15 июл – РИА Новости. Утечка нефти произошла на нефтепроводе компании Magellan Midstream Partners в американском штате Техас, ее объем оценивается в 1,2 тысячи баррелей (более 190 тысяч литров), сообщает агентство Блумберг.
Нефть по системе Longhorn транспортируется от месторождений бассейна Permian на заводы на побережье Мексиканского залива и к экспортным терминалам.
Между тем, как пишет агентство, утечка пока не вызвала какой-либо нехватки сырья. Как пояснил исполнительный вице-президент компании-консультанта в области энергетики Turner Mason & Co. Джон Ойерс, достаточное количество трубопроводных мощностей дает возможность для перераспределения потоков.
Между тем, он не исключил влияния остановки, если она продлится, на стоимость нефти WTI, торгуемой на спотовых рынках в Хьюстоне и Мидланде.