Президент Венесуэлы приветствует инвестиции США в экономику своей страну

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал в пятницу американские инвестиции в экономику своей страны, несмотря на прохладные отношения Каракаса и Вашингтона.

"Мы приветствуем инвестиции Соединенных Штатов", — заявил Мадуро после подписания меморандума о взаимопонимании с американской нефтесервисной компанией Horizontal Well Drillers.

По словам президента Венесуэлы, этим соглашением открываются новые возможности для инвестиций и взаимовыгодных отношений двух стран. "Я приветствую этот союз, Венесуэла привозит себе лучшую технологию мира", — сказал Мадуро.

Отношения США и Венесуэлы в последние годы складываются непросто, страны отозвали послов, их функции выполняют временные поверенные в делах. Летом 2016 года президент Венесуэлы заявил о готовности назначить посла в США и урегулировать отношения с Вашингтоном.

В декабре 2010 года президент Венесуэлы на тот момент Уго Чавес отказался принять назначенного президентом США Бараком Обамой посла Ларри Палмера, обвинив дипломата в неуважительных высказываниях в адрес Венесуэлы. После этого США аннулировали визу венесуэльского посла Бернардо Альвареса.

Примечательно, что ранее сообщалось о намерении администрации президента Дональда Трампа рассмотреть возможность введения санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, включая крупнейшую нефтяную компанию PDVSA. Также США уже ввели санкции против председателя и семи членов верховного суда Венесуэлы, а президент Трамп сказал, что его страна вместе с партнерами по Западному полушарию примет меры по улучшению ситуации в этой стране. После этого правительство Венесуэлы выпустило заявление, осуждающее подобное вмешательство, и заявило, что "агрессия" Трампа перешла все границы.