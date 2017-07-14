Гюлен назвал "омерзительной" попытку госпереворота в Турции

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен осудил попытку государственного переворота в Турции в прошлом году, назвав ее "омерзительным путчем", сообщает агентство Франс Пресс.

© AP Photo / Selahattin Sevi, File Мусульманское масонство

Власти Турции обвиняют Гюлена, проживающего в США, в причастности к попытке государственного переворота в июле прошлого года. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. В Турции после этих событий были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

"Я вновь осуждаю омерзительный путч и его исполнителей", — цитирует агентство слова Гюлена. Он также назвал обвинения в свой адрес в причастности к его организации "бездоказательной, политически мотивированной клеветой".

Как сообщается, оппозиционер осудил организованную правительством "охоту на ведьм, нацеленную на избавление от всех, кто нелоялен президенту Тайипу Эрдогану и его режиму".

Подробнее о проповеднике Фетхуллахе Гюлене читайте в справке ria.ru >>