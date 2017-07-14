Клинцевич призвал власти Турции обеспечить безопасность российских туристов

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич попросил турецких парламентариев сделать все возможное для обеспечения безопасности российских туристов.

Неизвестный с ножом в пятницу по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и одна женщина с гражданством России и Украины. Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.