Генпрокуратуре России удается добиваться наказания для преступников в США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Генпрокуратуре РФ, передавая материалы, важные для Минюста США, удается добиваться вынесения справедливого приговора для преступников, несмотря на отсутствие договора о выдаче между двумя странами, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры РФ Денис Грунис.

"Несмотря на отсутствие договора о выдаче, нам удается добиваться неотвратимости наказания для лиц, совершивших преступления, передавая материалы, важные для Минюста США. В частности, после обращения Министерства юстиции США к уголовной ответственности за убийство двух человек в 2011 году в Нью-Йорке привлечен российский гражданин Ракосий. Он осужден к 19-ти годам лишения свободы", — отметил Грунис в интервью телеканалу RT.

"Гражданин США Абрамов в марте прошлого года был приговорен судом Центрального округа Калифорнии к пожизненному заключению по обвинению в педофилии. Приговор стал возможен, благодаря доказательствам, которые мы передали правоохранительным органам США", — отметил он.

Он также отметил, что по ряду направлений сотрудничество с американской стороны пробуксовывает, в частности, при расследовании преступлении в сфере экономики.