Гепрокуратура: РФ направила США с 2015 года 109 запросов о правовой помощи

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. РФ направила США с 2015 года 109 запросов о правовой помощи, а США обращалась к РФ за такой помощью почти втрое реже — в 35 случаях, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры РФ Денис Грунис.

"В период с 2015 года нами направлено в США 109 запросов о правовой помощи по уголовным делам, а получено от американских коллег 35 их запросов. В целях согласования практических мер, необходимых для исполнения указанного договора (о взаимной правовой помощи по уголовным делам — ред.), генеральная прокуратура России регулярно контактирует со своими американскими коллегами в режиме видеоконференцсвязи, проводит встречи с представителями американских правоохранительных органов, работающих в посольстве США в Москве", — сказал Грунис в интервью телеканалу RT.

По его словам, сотрудничество с коллегами из США оценивается генеральной прокуратурой РФ как достаточно эффективное.