Дипломаты из РФ посетили места содержания арестованных в Гамбурге россиян

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

БЕРЛИН, 14 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Сотрудники Генконсульства России в Гамбурге посетили места содержания под стражей двух совершеннолетних россиян, задержанных в Гамбурге по подозрению в участии в беспорядках в ходе саммита G20, заявил пресс-атташе посольства РФ в Берлине Денис Микерин.

"Сотрудники Генконсульства России в Гамбурге посетили места содержания под стражей двух совершеннолетних россиян, задержанных в Гамбурге по подозрению в участии в беспорядках в ходе саммита G20", — заявил Микерин на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"На сегодняшний день мы можем подтвердить наличие у них российского гражданства. На консульском учете они не состояли", — заявил он.

Он отметил, что генконсульство РФ в Гамбурге вступило в контакт с одним из двух арестованных россиян.

"С одним из задержанных у сотрудников генконсульства состоялся личный контакт. На самочувствие и условия содержания под стражей он не жалуется. Его интересы будет представлять немецкий адвокат", — сообщил он.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.