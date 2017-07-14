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В мире

После теракта в Ницце Европа не поборола страх ожидания новых нападений

Сюжет:
Теракт в Ницце (651)
21:5614.07.2017
(обновлено: 22:11 14.07.2017)
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© AP Photo / Matthieu AlexandreФранцузская полиция. Архивное фотоФранцузская полиция. Архивное фото
© AP Photo / Matthieu Alexandre

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Спустя ровно год после ужасающего теракта в Ницце Европа хоть и притупила, но так и не смогла побороть в себе страх ожидания новых терактов, которые могут готовить террористы-одиночки.

Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Ritvik Carvalho
Крупные теракты в Европе в 2015-2017 годах

Вечером 14 июля 2016 года, когда вся Франция праздновала национальный праздник — День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться праздничным фейерверком на Английской набережной в Ницце. Тогда под колесами автотранспорта и позднее от ран погибли 86 человек. Среди них — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. В результате теракта пострадали более 430 человек.

Теракты "а-ля Ницца" нельзя предотвратить?

Теракт в Ницце совершил ее 31-летний житель тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель, застреленный полицейскими при совершении наезда на людей.

"Он хотел убить как можно больше". Первые фото с места теракта в Ницце
© REUTERS / Eric GaillardПо последним данным, во время теракта погибли 84 человека, в том числе дети.Полиция у грузовика, который совершил теракт в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
По последним данным, во время теракта погибли 84 человека, в том числе дети.
© AFP 2017 / Valery HacheПо словам очевидцев, террорист старался задавить как можно больше людей, поэтому специально вел машину "зигзагом". Водителя грузовика практически сразу застрелили подоспевшие сотрудники полиции.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© AFP 2017 / Valery Hache
По словам очевидцев, террорист старался задавить как можно больше людей, поэтому специально вел машину "зигзагом". Водителя грузовика практически сразу застрелили подоспевшие сотрудники полиции.
© AFP 2017 / Valery HacheСреди погибших есть целые семьи. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что террорист поставил своей целью "убивать, давить, уничтожать".Пострадавшие при теракте в Ницце
© AFP 2017 / Valery Hache
Среди погибших есть целые семьи. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что террорист поставил своей целью "убивать, давить, уничтожать".
© AFP 2017 / Valery HacheПеред тем, как затормозить, террорист проехал около двух километров, затем раздалась стрельба. Выстрелы были настолько интенсивными, что очевидцы сначала приняли их за продолжение салюта.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© AFP 2017 / Valery Hache
Перед тем, как затормозить, террорист проехал около двух километров, затем раздалась стрельба. Выстрелы были настолько интенсивными, что очевидцы сначала приняли их за продолжение салюта.
© AFP 2017 / Valery HacheВ ближайшем к месту теракта отеле Negresco сразу же развернули полевой госпиталь.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© AFP 2017 / Valery Hache
В ближайшем к месту теракта отеле Negresco сразу же развернули полевой госпиталь.
© REUTERS / Eric GaillardГрузовик, на котором был совершен теракт, был взят напрокат несколько дней назад. В машине нашли большое количество боеприпасов.Полиция у грузовика, который совершил теракт в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
Грузовик, на котором был совершен теракт, был взят напрокат несколько дней назад. В машине нашли большое количество боеприпасов.
© REUTERS / Jean-Pierre AmetРежим чрезвычайного положения во Франции, срок действия которого истекает 26 июля, будет вновь продлен на три месяца.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© REUTERS / Jean-Pierre Amet
Режим чрезвычайного положения во Франции, срок действия которого истекает 26 июля, будет вновь продлен на три месяца.
© AP Photo / Claude ParisИсполнителем теракта оказался 31-летний француз тунисского происхождения. Преступник был ранее известен полицейским, но не спецслужбам разведки. Как сообщается, он не раз попадал в поле зрения французской полиции из-за мелких правонарушений.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© AP Photo / Claude Paris
Исполнителем теракта оказался 31-летний француз тунисского происхождения. Преступник был ранее известен полицейским, но не спецслужбам разведки. Как сообщается, он не раз попадал в поле зрения французской полиции из-за мелких правонарушений.
© REUTERS / Eric Gaillard"Он хотел убить как можно больше", — рассказал один из выживших.Пострадавшие при теракте в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
"Он хотел убить как можно больше", — рассказал один из выживших.
© REUTERS / Eric GaillardМесто трагедии оцеплено полицейскими и военными.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
Место трагедии оцеплено полицейскими и военными.
© AFP 2017 / Valery HacheИсточник РИА Новости сообщил, что во время теракта погиб один гражданин России, еще один получил ранения. Местонахождение еще троих россиян пока неизвестно.Полиция, скорая помощь и спасатели на месте теракта в Ницце
© AFP 2017 / Valery Hache
Источник РИА Новости сообщил, что во время теракта погиб один гражданин России, еще один получил ранения. Местонахождение еще троих россиян пока неизвестно.
© AP Photo / Luca BrunoОтветственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация. Однако, по данным экспертов, к трагедии может быть причастна группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).Пострадавший при теракте в Ницце
© AP Photo / Luca Bruno
Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация. Однако, по данным экспертов, к трагедии может быть причастна группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
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"Подобного рода теракт практически невозможно предотвратить", — сказал в эфире телеканала RTL бельгийский эксперт по терроризму, экс-сотрудник спецслужб Клод Монике. По его словам, действия террористов-одиночек сложно предотвратить, поскольку их труднее предсказать. То, как действовал Бухлель, который ранее не был известен спецслужбам, говорит о том, что теракт в Ницце не был спланирован извне международной террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ – ред.). Именно она спустя 36 часов после бойни взяла на себя ответственность за теракт. Однако за минувший год французским следователям так и не удалось установить прямую связь между исполнителем и ИГ*.

Проблематичность ситуации налицо: вычислить и предугадать действия одиночек, которые подобно Бухлелю подверглись радикализации, но не имеют опыт участия в боевых действиях на стороне джихадистов в Сирии и Ираке, действительно крайне сложно. При этом очевидно, что напрямую не связанные с ИГ* потенциальные террористы-одиночки действуют по "напутствию" группировки, которая в последнее время в своей пропаганде активно обращалась к сторонникам халифата в Европе.

Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции c президентом Франции Эммануэлем Макронм. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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По мнению экспертов, ИГ* берет на себя ответственность за совершенные в странах Запада акты одиночного террора, чтобы укрепить свой пошатнувшийся "глобальный имидж" и отвлечь внимание своих сторонников от поражений в Сирии и Ираке.

Теракт в Ницце, как и совершенное менее чем 10 дней спустя мигрантом из Афганистана нападение с топором на пассажиров поезда в Германии, "помогают сеять страх и укрепляют идею, что ИГ* остается могущественной силой, несмотря на территориальные потери", отмечает один из ведущих в мире специалистов по ИГ* Айменн аль-Тамими, мнение которого приводит информационный ресурс Sudouest.

По мнению экспертов, для самой группировки действия террористов-одиночек несут преимущества, поскольку проводимые ими атаки не требуют длительной подготовки или значительных финансовых затрат. "Они создают еще больший страх, чем спланированные теракты, поскольку их может совершить кто угодно", — отмечает со своей стороны американский эксперт Вилл МакКант, слова которого приводит информационный ресурс Slate.

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По мнению специалистов, потенциальными террористами-одиночками могут быть просто лица с трудным прошлым или люди с нарушенной психикой, а ИГ* своей пропагандой в социальных сетях делает ставку именно на таких людей. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, к их числу можно отнести самого Бухлеля из Ниццы, который был "очень далек от религиозных размышлений, не был практикующим верующим, ел свинину, употреблял алкоголь и наркотики и вел беспорядочную половую жизнь". Ликвидированный же в Германии 17-летний афганец, совершивший нападение на пассажиров поезда в Вюрцбурге, по мнению МВД, вероятно, подвергся влиянию террористической пропаганды.

Новое "лицо" терроризма

Теракт в Ницце, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что международный терроризм изменил "свое лицо", перейдя от организованных групповых атак к действиям одиночек. Западную Европу в ближайшие годы ждет рост террористических атак именно со стороны одиночек, считает ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

Теракт в Ницце
© РИА Новости, Инфографика
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"Теракт во Франции показывает, что количество террористических атак со стороны террористов-одиночек, по нашим прогнозам, к сожалению, будет возрастать в ближайшие годы", — сказала она РИА Новости.

По словам эксперта, если ранее ИГ* "пыталась внедрять операционные ячейки в Западную Европу, и известно, что в настоящий момент существуют несколько таких нераскрытых ячеек, возможно, действующих в странах Западной Европы, то последние заявления ИГ* адресованы тем, кто не имеет возможности присоединиться к боевикам в Сирии и Ираке, а также связываться с другими членами ИГ*, с тем, чтобы они действовали в одиночку любыми доступными методами и способами".

В свою очередь эксперт Европейского института во Флоренции Оливье Руа, чьи слова приводит интернет-ресурс Atlantico, полагает, что теракт в Ницце "является непосредственной реакцией на пропаганду ИГ*".

Беженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границе
© РИА Новости / Александар Джорович
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"Структурированных групп больше нет. Скорее есть психически неуравновешенные, даже маргинальные индивиды, и поэтому полиция не может установить их канал связи с ИГ*, даже если она (группировка) их к себе причисляет и берет ответственность за их преступления. Это дает ей (ИГ*) возможность создавать видимость своей глобальности и способности в любой момент устроить ад", — считает Руа.

Беженцы-"оборотни"

Среди беженцев, которые прибыли в Германию, во Францию и другие государства Западной Европы, ИГ* было внедрено определенное число террористов, посланных с конкретной миссией участвовать в терактах, полагает Гвоздева.

По ее словам, "есть информация, что на территории Западной Европы существуют несколько нераскрытых ячеек, непосредственно внедренных из числа сирийских, иракских или других граждан, которые прибыли в Западную Европу с последней волной беженцев".

При этом, как отметила эксперт, "ИГ* совершенно спокойно относится к тому, что в терактах могут погибнуть мусульмане, считая, что это не является причиной для отказа от терактов".

Можно ли победить?

Бороться с террористами-одиночками позволят лишь долгосрочные меры по подавлению пропаганды радикального ислама, считают эксперты.

"Помимо общего усиления мер безопасности и работы спецслужб, единственное, что позволяет предотвратить подобные теракты — это долгосрочные меры, направленные на дерадикализацию и подавление пропаганды радикального ислама", — убеждена Гвоздева.

Социальные последствия

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Полиция рассказала о задержанном после теракта в Стокгольме мужчине
Теракт в Ницце не только посеял страх в душах простых европейцев, но и больно ударил по индустрии туризма не только во Франции и Бельгии, а также резко сократил приток граждан Евросоюза в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

То, что европейцы испытывают страх перед соотечественниками-мусульманами, признают и на уровне ЕС. По словам первого вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, имеют место "страхи в обществе в результате притока беженцев", согласно которым мусульмане якобы несут угрозу не только безопасности, но и культуре в Европе".

Европейский ответ

После терактов в Париже, Брюсселе, Ницце, Берлине, Стокгольме, Манчестере и Лондоне в Евросоюзе все чаще звучат призывы создать общую европейскую разведывательную службу, которая обеспечила бы более эффективное и структурированное взаимодействие спецслужб стран ЕС по предотвращению терактов и борьбе с джихадистской пропагандой, получив доступ к базам данных национальных спецслужб и полномочия для проведения собственных антитеррористических расследований по ЕС в целом.

Однако государства ЕС, похоже, не готовы передать в ведение Брюсселя часть своих компетенций в столь чувствительной сфере. Действующий же координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом бельгиец Жиль де Кершов, который занимает этот пост уже около 10 лет, не обладает для этого ни кадровыми, ни финансовыми ресурсами. По словам самого де Кершова, для создания "европейского ФБР" потребовалось бы внести изменения в законодательство ЕС, но он не видит у членов сообщества желания "сделать это в ближайшем будущем".

Не все так печально

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европарламент учредил специальную комиссию по борьбе с терроризмом
При этом нельзя сказать, что власти ЕС сидят сложа руки. После серии терактов в Европе было увеличено финансирование европейского полицейского агентства Европол. В его структуре созданы новые подразделения – антитеррористический центр и структура по противодействию пропаганде террористических группировок.

Более системным стал контроль на внешних границах ЕС — все без исключения граждане стран сообщества, выезжающие в Турцию, которая является для джихадистов транзитной страной на пути в Ирак и Сирию, сегодня подлежат тщательнейшему скринингу. Еврокомиссия со своей стороны разработала план действий по выявлению и пресечению каналов финансирования террористических группировок и связанных с ними лиц.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе

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