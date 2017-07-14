После теракта в Ницце Европа не поборола страх ожидания новых нападений

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Спустя ровно год после ужасающего теракта в Ницце Европа хоть и притупила, но так и не смогла побороть в себе страх ожидания новых терактов, которые могут готовить террористы-одиночки.

Вечером 14 июля 2016 года, когда вся Франция праздновала национальный праздник — День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться праздничным фейерверком на Английской набережной в Ницце. Тогда под колесами автотранспорта и позднее от ран погибли 86 человек. Среди них — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. В результате теракта пострадали более 430 человек.

Теракты "а-ля Ницца" нельзя предотвратить?

Теракт в Ницце совершил ее 31-летний житель тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель, застреленный полицейскими при совершении наезда на людей.

"Подобного рода теракт практически невозможно предотвратить", — сказал в эфире телеканала RTL бельгийский эксперт по терроризму, экс-сотрудник спецслужб Клод Монике. По его словам, действия террористов-одиночек сложно предотвратить, поскольку их труднее предсказать. То, как действовал Бухлель, который ранее не был известен спецслужбам, говорит о том, что теракт в Ницце не был спланирован извне международной террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ – ред.). Именно она спустя 36 часов после бойни взяла на себя ответственность за теракт. Однако за минувший год французским следователям так и не удалось установить прямую связь между исполнителем и ИГ*.

Проблематичность ситуации налицо: вычислить и предугадать действия одиночек, которые подобно Бухлелю подверглись радикализации, но не имеют опыт участия в боевых действиях на стороне джихадистов в Сирии и Ираке, действительно крайне сложно. При этом очевидно, что напрямую не связанные с ИГ* потенциальные террористы-одиночки действуют по "напутствию" группировки, которая в последнее время в своей пропаганде активно обращалась к сторонникам халифата в Европе.

По мнению экспертов, ИГ* берет на себя ответственность за совершенные в странах Запада акты одиночного террора, чтобы укрепить свой пошатнувшийся "глобальный имидж" и отвлечь внимание своих сторонников от поражений в Сирии и Ираке.

Теракт в Ницце, как и совершенное менее чем 10 дней спустя мигрантом из Афганистана нападение с топором на пассажиров поезда в Германии, "помогают сеять страх и укрепляют идею, что ИГ* остается могущественной силой, несмотря на территориальные потери", отмечает один из ведущих в мире специалистов по ИГ* Айменн аль-Тамими, мнение которого приводит информационный ресурс Sudouest.

По мнению экспертов, для самой группировки действия террористов-одиночек несут преимущества, поскольку проводимые ими атаки не требуют длительной подготовки или значительных финансовых затрат. "Они создают еще больший страх, чем спланированные теракты, поскольку их может совершить кто угодно", — отмечает со своей стороны американский эксперт Вилл МакКант, слова которого приводит информационный ресурс Slate.

Новое "лицо" терроризма

По мнению специалистов, потенциальными террористами-одиночками могут быть просто лица с трудным прошлым или люди с нарушенной психикой, а ИГ* своей пропагандой в социальных сетях делает ставку именно на таких людей. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, к их числу можно отнести самого Бухлеля из Ниццы, который был "очень далек от религиозных размышлений, не был практикующим верующим, ел свинину, употреблял алкоголь и наркотики и вел беспорядочную половую жизнь". Ликвидированный же в Германии 17-летний афганец, совершивший нападение на пассажиров поезда в Вюрцбурге, по мнению МВД, вероятно, подвергся влиянию террористической пропаганды.

Теракт в Ницце, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что международный терроризм изменил "свое лицо", перейдя от организованных групповых атак к действиям одиночек. Западную Европу в ближайшие годы ждет рост террористических атак именно со стороны одиночек, считает ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"Теракт во Франции показывает, что количество террористических атак со стороны террористов-одиночек, по нашим прогнозам, к сожалению, будет возрастать в ближайшие годы", — сказала она РИА Новости.

По словам эксперта, если ранее ИГ* "пыталась внедрять операционные ячейки в Западную Европу, и известно, что в настоящий момент существуют несколько таких нераскрытых ячеек, возможно, действующих в странах Западной Европы, то последние заявления ИГ* адресованы тем, кто не имеет возможности присоединиться к боевикам в Сирии и Ираке, а также связываться с другими членами ИГ*, с тем, чтобы они действовали в одиночку любыми доступными методами и способами".

В свою очередь эксперт Европейского института во Флоренции Оливье Руа, чьи слова приводит интернет-ресурс Atlantico, полагает, что теракт в Ницце "является непосредственной реакцией на пропаганду ИГ*".

Беженцы-"оборотни"

"Структурированных групп больше нет. Скорее есть психически неуравновешенные, даже маргинальные индивиды, и поэтому полиция не может установить их канал связи с ИГ*, даже если она (группировка) их к себе причисляет и берет ответственность за их преступления. Это дает ей (ИГ*) возможность создавать видимость своей глобальности и способности в любой момент устроить ад", — считает Руа.

Среди беженцев, которые прибыли в Германию, во Францию и другие государства Западной Европы, ИГ* было внедрено определенное число террористов, посланных с конкретной миссией участвовать в терактах, полагает Гвоздева.

По ее словам, "есть информация, что на территории Западной Европы существуют несколько нераскрытых ячеек, непосредственно внедренных из числа сирийских, иракских или других граждан, которые прибыли в Западную Европу с последней волной беженцев".

При этом, как отметила эксперт, "ИГ* совершенно спокойно относится к тому, что в терактах могут погибнуть мусульмане, считая, что это не является причиной для отказа от терактов".

Можно ли победить?

Бороться с террористами-одиночками позволят лишь долгосрочные меры по подавлению пропаганды радикального ислама, считают эксперты.

"Помимо общего усиления мер безопасности и работы спецслужб, единственное, что позволяет предотвратить подобные теракты — это долгосрочные меры, направленные на дерадикализацию и подавление пропаганды радикального ислама", — убеждена Гвоздева.

Социальные последствия

Теракт в Ницце не только посеял страх в душах простых европейцев, но и больно ударил по индустрии туризма не только во Франции и Бельгии, а также резко сократил приток граждан Евросоюза в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

То, что европейцы испытывают страх перед соотечественниками-мусульманами, признают и на уровне ЕС. По словам первого вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, имеют место "страхи в обществе в результате притока беженцев", согласно которым мусульмане якобы несут угрозу не только безопасности, но и культуре в Европе".

Европейский ответ

После терактов в Париже, Брюсселе, Ницце, Берлине, Стокгольме, Манчестере и Лондоне в Евросоюзе все чаще звучат призывы создать общую европейскую разведывательную службу, которая обеспечила бы более эффективное и структурированное взаимодействие спецслужб стран ЕС по предотвращению терактов и борьбе с джихадистской пропагандой, получив доступ к базам данных национальных спецслужб и полномочия для проведения собственных антитеррористических расследований по ЕС в целом.

Однако государства ЕС, похоже, не готовы передать в ведение Брюсселя часть своих компетенций в столь чувствительной сфере. Действующий же координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом бельгиец Жиль де Кершов, который занимает этот пост уже около 10 лет, не обладает для этого ни кадровыми, ни финансовыми ресурсами. По словам самого де Кершова, для создания "европейского ФБР" потребовалось бы внести изменения в законодательство ЕС, но он не видит у членов сообщества желания "сделать это в ближайшем будущем".

Не все так печально

При этом нельзя сказать, что власти ЕС сидят сложа руки. После серии терактов в Европе было увеличено финансирование европейского полицейского агентства Европол. В его структуре созданы новые подразделения – антитеррористический центр и структура по противодействию пропаганде террористических группировок.

Более системным стал контроль на внешних границах ЕС — все без исключения граждане стран сообщества, выезжающие в Турцию, которая является для джихадистов транзитной страной на пути в Ирак и Сирию, сегодня подлежат тщательнейшему скринингу. Еврокомиссия со своей стороны разработала план действий по выявлению и пресечению каналов финансирования террористических группировок и связанных с ними лиц.