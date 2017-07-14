Генсек ООН призвал народ Венесуэлы найти мирный выход из кризиса

ООН, 14 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти и оппозицию Венесуэлы найти мирный выход из кризиса в стране.

"Решение нельзя навязать извне. Выход лежит через соглашение, выборы и уважение фундаментальных прав и конституционных полномочий. Выход из ситуации должен быть найден только венесуэльцами, и международное сообщество должно поддержать итоги политического диалога", — сказал Гутерреш в своем заявлении. Он подчеркнул, что "как никогда" обеспокоен ситуацией в стране.

В этой связи глава всемирной организации призвал правительство и оппозицию Венесуэлы к диалогу, чтобы добиться снижения насилия и правонарушений в стране и сохранить конституционный порядок.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала этого года более 52 тысяч граждан Венесуэлы попросили убежище в других странах, в то время как год назад эта цифра составила 27 тысяч человек. Самое большое количество заявок было подано в этом году на убежище в США — 18,3 тысячи. На втором месте Бразилия (12,96 тысячи заявок), далее следуют Аргентина (11,735 тысячи заявок), Испания (4,3 тысячи), Уругвай (2,072 тысячи) и Мексика (1,044 тысячи).

Ситуация в Венесуэле обострилась в последние три месяца. В стране начались массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.