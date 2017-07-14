Эксперт: Эр-Рияд не обладает возможностями существенно повлиять на Катар

КАИР, 14 июл — РИА Новости. Эр-Рияд не обладает возможностями существенно повлиять на Катар иными способами, кроме военного, однако Запад и страны ближневосточного региона этого допустить не могут, считает Бахрейнский политолог Саид аш-Шаххаби (Said al Shahhabi).

" У Саудовской Аравии не был разработан план действия, если ситуация будет развиваться не по предложенному ею сценарию. Королевство всё поставило на безальтернативную агрессивную атаку против Катара. Предполагалось, что эмират не устоит перед развёрнутым наступлением. Однако теперь всем стало понятно, что этот план провалился", — заявил эксперт в интервью агентству Sputnik.

По его словам Саудовская Аравия "планировала оказать давление на Катар военным путем", однако её "не поддержали западные партнёры, которым это не выгодно".

"После этого планы саудитов о дальнейшем развитии конфликта рухнули, а кроме военной силы у них нет никакой возможности оказать существенное давление на Катар. Эр-Рияд оказался в очень затруднительном положении, когда Катар отверг 13 выдвинутых условий. С этого момента начался изматывающий период для обеих сторон конфликта. При этом укрепилась позиция Катара и возросла напряженность в ССАГПЗ. Можно сказать, что КСА (Королевство Саудовской Аравии) не обладает достаточной силой, чтобы действовать в регионе без поддержки западных сил. Это подтвердилось в кампаниях против Йемена, Сирии, Ирака, Ливии и Катара", — считает эксперт.