Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии разрешение катарского кризиса

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом кризис вокруг Катара, необходимость соблюдения договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, прекращения финансирования терроризма, а также шаги по предотвращению распространения экстремисткой идеологии, сообщает Белый дом в пятницу.
"Два лидера обсудили недавние дипломатические усилия по решению спора с Катаром и подчеркнули важность выполнения обязательств, достигнутых сторонами в рамках форума в Эр-Рияде. В частности, президент подчеркнул потребность прекратить финансирование терроризма и необходимость противостоять экстремистской идеологии", — заключает ведомство.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
*Террористическая организация, запрещенная в России